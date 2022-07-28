وزير الشباب والرياضة يصدر الدفعة الأولى من قرارات التغيير بقيادات الوزارة ضمن الهيكل الوظيفي الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 02:24 مساءً -

*صبحى...الدفع بقيادات جديدة لتطوير وضبط الأداء *

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عدة قرارات تمثل الدفعة الأولى ضمن حركة تغييرات واسعة سيتم استكمالها خلال الفترة المقبلة لبعض القيادات بوزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها وذلك فى ضوء بدء تفعيل الضوابط والوظائف المتضمنة بالهيكل الوظيفي الجديد لوزارة الشباب والرياضة وفى إطار الحاجه والحرص نحو تطوير الأداء بقطاعات الوزارة وتكثيف دورها خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت الدفعة الأولى من قرارات وزير الشباب والرياضة تعيين اللواء إسماعيل الفار رئيساً لقطاع الشباب والدكتور عادل رضوان رئيساً لقطاع الرياضة والدكتور خالد مسعود رئيساً للإدارة المركزية للموارد البشرية والأستاذ محمد الكردى رئيساً للإدارة المركزية للأداء الرياضى والأستاذ محي معروف رئيساً للإدارة المركزية للتمويل والاستثمار ، وتكليف الدكتور أحمد الشيخ للعمل رئيساً للإدارة المركزية للطب الرياضى وتكليف الدكتور عبد الأول محمد عبد الرحيم للعمل بأعمال مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، ومن المقرر أن تصدر خلال الفترة المقبلة عدة قرارات بتغييرات أخري داخل ديوان وزارة الشباب والرياضة وكذلك بالهيئات التابعة لها

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الغرض من تلك التغييرات يأتي فى ضوء الحرص على تطوير وضبط الأداء وتكثيف الأنشطة والمشروعات التى يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة فضلاً عن ضخ دماء جديدة من القيادات لتولي المناصب العليا بالوزارة للاستفادة من إمكاناتهم فى دفع مسيرة العمل بما يحقق المرجو من خلال تلك القطاعات فى ضوء تطبيق الوظائف الخاصة بالهيكل الجديد لوزارة الشباب والرياضة.