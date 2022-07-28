القومى للمرأة ينظم ورش تدريبية عن تصنيع منتجات الألبان والمخللات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 02:23 مساءً - في اطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ، وفى اطار التدريب الانتاجى بالمشاغل والوحدات الإنتاجية وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ، نظم المجلس القومى للمرأة ثلاثة ورش تدريبية عن حرف تصنيع (منتجات الالبان-و المخللات) ، واستهدفت الورش عدداً من المتدربات اللائى سبق و تم تدريبهم من قبل المجلس علي ريادة الأعمال بمحافظة الاقصر بقرية ارمنت الحيط ، واستمرت الورشتين لمدة يومين بالتوازى خلال الفترة من ١ يونيو حتى ٤ يونيو ٢٠٢٢.

هذا وقد تناولت ورشة منتجات الالبان تدريب السيدات على تصنيع جبن الموتزيلا و الزبادي و اللبن الرايب ، فيما تناولت ورشة تصنيع المخللات تدريب السيدات على تصنيع الطماطم المجففة و المخلل المشكل.