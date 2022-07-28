المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط تصدر بياناً اليوم الخميس الموافق 28...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 02:23 مساءً - أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12937 طن تشمل : 6500 طن يوريا و 10900 طن اسمنت و 1600 طن رمل و 900 طن ملح .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22433 طن تشمل : 10227 طن خردة و 3500 طن ذرة و 1071 طن ابلاكاش و 1310 طن خشب زان و 3325 طن حديد و 3000 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1134 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 360 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1271 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 229331 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4244 شاحنة .