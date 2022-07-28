رئيس جامعة دمياط يفتتح مركزًا للتميز البحثي في العلوم الزراعية المُتقدمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 02:23 مساءً - قدم د. السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، تقريرًا حول افتتاح "مركز التميز البحثى فى العلوم الزراعية المُتقدمة" بكلية الزراعة بالجامعة.

وأشار التقرير إلى أن المركز يأتي استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال لقاء سيادته برؤساء الجامعات في ديسمبر 2021 بجامعة كفر الشيخ؛لدعم ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث مُتخصصة.

ويضم المركز عددًا من الوحدات التي تهدف لخدمة المجتمع الصناعي المحيط، المنطقة الصناعية بدمياط والمنطقة الحرة وهيئة ميناء دمياط، وهي وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ، والذي يعُد الأحدث من نوعه بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، وتخدم الأنشطة البحثية والعلمية بالجامعة على مستوى مرحلتى (البكالوريوس والدراسات العليا) لكلية الزراعة وكليات القطاع الطبي (التمريض والطب البشري)، وكليات العلوم والفنون التطبيقية والهندسة والآثار، كما يضم المركز وحدة التحليل الطيفي والكرومانوجرافي، ووحدة البيولوجيا الجزيئية، ووحدة التقنية الحيوية الزراعية، والمعمل المركزى، ووحدة هندسة النظم الزراعية والحيوية.

وأشار د. دعدور إلى أن المركز يعد أحد المراكز الجامعية حديثة النشأة بالجامعة، ويهدف لنشر ثقافة الجودة فى المجالات التطبيقية كأحد مكونات التأهيل للتقدم للإعتماد الأكاديمي والمؤسسي، ورفع مستوى أدائها طبقا للمعايير الدولية، كما يهدف لرفع التصنيف الدولي للجامعة فى مجال النشر، وذلك من خلال رفع كفاءة البحوث التطبيقية، وتفعيل العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع الإنتاجي والخدمى للوصول إلى آليات مُستدامة للتمويل الذاتى، ويُمثل انطلاقة لكلية الزراعة لتأصيل دورها وتنفيذ الأهداف التنموية التى تقوم بها.

شارك فى الافتتاح، د. عبدالحميد عبدالفتاح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ود. وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. مصطفى سليم عميد كلية الزراعة، ووكلاء كلية الزراعة وعدد من السادة عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.