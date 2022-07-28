إنشاء بنك للجينات والأصول الوراثية للأحياء المائية بالقومى لعلوم البحار

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول إنشاء المعهد بنك الجينات والأصول الوراثية لأحياء المائية المصرية؛ بهدف تجميع وتحليل وحفظ المحتوى الوراثى والأصول الوراثية (الخلايا الجرثومية - الحيوانات المنوية والبويضات) لأحياء المائية المصرية، والعمل على تسويق تلك الأصول الوراثية.





وأكد التقرير، على أنه بالرغم من تمتع مصر بالتنوع البيولوجى الكثيف للأحياء المائية، فهى مهددة حاليًا بالانقراض نتيجة التغيرات المُناخية والعوامل البشرية، وعدم قدرة الأساليب التقليدية على تدارك الكوارث الحالية داخل البيئة المائية، ولاسيما كوارث نقص المحتوى الحيوى من أسماك وغيرها فى البحيرات مثل بحيرة قارون، لذا أصبح إنشاء بنك حيوى للأحياء المائية المصرية مطلب قومى وحتمى؛ للمحافظة على ماتبقى من المحتوى الحيوى من الأنواع ذات الأهمية الاقتصادية مثل أسماك البلطى النيلى.

وأشار التقرير، إلى أن البنك يهدف إلى المحافظة على أصل النوع لسنوات طويلة فى مكان وظروف آمنة بعيدًا عن تدخل العوامل البيئية والبشرية، كما أن للبنك القدرة على استعادة النوع فى أى مكان وزمان، كما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لأحياء المائية المصرية على أساس البصمات الوراثية؛ ليكون بمثابة أطلس تعريفى يساعد صناع القرار فى اتخاذ التدابير وخطط الرصد البيئى للأنواع المتوطنة والغازية للبيئة المائية المصرية.

كما يساهم فى رصد وحل مشكلة اختفاء بعض الأنواع من خريطة التنوع الحيوى للبيئة المائية المصرية، كما يستهدف البنك تقديم خدمات تحليل وتكنولوجيا حفظ الأصول الوراثية لأحياء المائية المصرية، ولاسيما أنواع الأسماك الاقتصادية مثل أسماك البلطى النيلى العملاق فى بحيرة ناصر؛ لحمايته من الانقراض تحت التأثير المتوقع لقلة المياه العذبة وظروف الصيد الجائر.

وأفاد التقرير، بقيام فريق بحثى من معمل الوراثة والهندسة الوراثية بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد تحت إشراف حسام عيسى السعيد بوضع أسس إنشاء بنك الجينات والأصول الوراثية لأحياء المائية المصرية، حيث قام الفريق البحثى بإنشاء قاعدة بيانات - أطلس تعريفى - للبصمات الوراثية لأحياء المائية القاطنة فى البيئة المصرية، عن طريق تسجيل ما يقرب من 1500 بصمة وراثية لأنواع عديدة من الكائنات المائية (أسماك - لافقاريات - هائمات نباتية وحيوانية)، وقد تم تسجيل هذه البصمات الوراثية فى البنك الدولى للجينات على صفحته بشبكة المعلومات الدولية من هنا

وأكد التقرير، على دعم إدارة المعهد للمشروع بفرع المعهد بالقناطر الخيرية، فضلاً عن دعم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الفريق البحثى بالمعهد فى إنشاء أول وحدة للمحافظة على الأصول الوراثية لأسماك البلطى النيلى ذات الجودة العالمية القاطنة فى بحيرة ناصر، عن طريق إيجاد أفضل التقنيات الحديثة؛ لتحليل وحفظ وتسويق أمشاج بلطى بحيرة ناصر ومحتواه الوراثى.