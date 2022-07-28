بدء اختبارات الالتحاق بالبرامج التدريبية على التفصيل والخياطة بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، فعاليات الاختبارات النظرية والعملية للراغبين فى التدريب على مهنة التفصيل والخياطة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى قرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير ، وذلك لتدريب 10 متدربات.





وقال عثمان عبد الرسول مدير المديرية، وفقا لبيان صحفى، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمتابعة تدريب الشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل تمهيدا لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

ولفت مدير المديرية إلى أنه سيتم بدء التقديم على باقى المهن الموجودة داخل الوحدة وهى التوصيلات الكهربائية والسباكة والصحية، للشباب الراغبين فى الإلتحاق بالتدريب من أبناء القرية، كما أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأكد عبد الرسول أن المديرية راعت تطبيق الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربات فى الدورة الواحدة إلى 10 متدربات فقط، وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبى على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التى يحتاجها المتدرب فى أثناء التدريب.