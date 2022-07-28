رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وجاء نص التهنئة كالتالى: "يطيب لى والقضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، أن أبعث بأجمل التهانى بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات، وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالى والأمة العربية والإسلامية".

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