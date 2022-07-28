إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يعتمدها الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

ويُبث المؤتمر الصحفى بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى.



نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بالشهادة الثانوية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2021/2022.

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

وجاء فى المركز الأول على القسم الأدبى أميرة أسامة سعيد عبد المنجى، الطالبة بمعهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود بمنطقة القاهرة الأزهرية، بمجموع (622) درجة بنسبة (98.73٪؜).

كما حصلت الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجى بمنطقة الشرقية الأزهرية، والطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجى بمنطقة جنوب سيناء، على المركزين الأول والأول مكرر على القسم العلمى بمجموع (649) درجة بنسبة (99.85٪؜).

أما ريم عيسى عبد القادر البدوى، الطالبة بمعهد فتيات سمنود، بمنطقة الغربية الأزهرية، فحصلت على المركز الأول على المكفوفين بمجموع (617) درجة بنسبة (97.94٪؜).

كما حصل الحسن فتحى إبراهيم عبد الرحيم، الطالب بمعهد سنورس بمنطقة الفيوم الأزهرية، على المركز الأول على شعبة العلوم الإسلامية بمجموع (620) درجة بنسبة (98.41٪؜).

وحرص الإمام الأكبر على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل، لجهودهم فى رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب، لتفوقهم وتحصيل أعلى الدرجات بين أقرانهم، مؤكدا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار فى حياتهم، حتى يسهموا فى بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.