3 جرعات.. تحصين 38 مليون مواطن بالكامل ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقرير الحالة الوبائية فى مصر، وموقف التطعيم ضد فيروس "كورونا" وكذg; موقف انتشار مرض "جدرى القردة" حول العالم، وإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة أى إصابات محتملة بالمرض.





وقال الوزير، إنه خلال الفترة من 19 يوليو حتى 25 يوليو الجارى، بلغ متوسط الحالات الجديدة المصابة بفيروس "كورونا" 177 حالة، بينما شهد الأسبوع ذاته 12 حالة وفاة.

وانتقل الوزير بعد ذلك لاستعراض نسب الإشغال بمستشفيات الجمهورية المُخصصة لتقديم خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، موضحا أن 97% من الأسرّة الداخلية شاغرة، وهو ما ينطبق كذلك على 86% من أسرة الرعاية المركزة، و94% من أجهزة التنفس الصناعى.

وفيما يتعلق بموقف التطعيم ضد فيروس "كورونا" فى مصر، قال إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات "كورونا" بلغ 49.345,546 مواطن، بنسبة 98.7% من المستهدف، فيما تم تطعيم 38.341,356 مواطن بالجرعة الثانية، بواقع 76.7% من المستهدف تطعيمه للجرعات الثانية، مضيفا أن من تلقوا الجرعة التنشيطية بلغ عددهم 6.863,069 مواطن، وبذلك يكون إجمالى المُحصنين بالكامل 38.431,356 مواطن.

وتطرق الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى عرض الموقف الوبائى العالمى لانتشار مرض "جدرى القردة" حتى يوم 26 يوليو الجارى، لافتا إلى أن إجمالى عدد الإصابات بلغ 19,188 حالة فى 76 دولة، وفى إطار ذلك تم عرض أعلى 10 دول فى الإبلاغ عن حالات إصابة مرض "جدرى القردة" على مستوى العالم، كما عرض موقف انتشار المرض فى منطقة الشرق الأوسط، والتى بلغ عدد الإصابات بها 25 حالة، لا يوجد من بينها أى حالات فى مصر.

وعرض الوزير إجراءات وزارة الصحة فى إطار التأهب والاستجابة لتفشى مرض "جدرى القردة" والتى تضمنت إصدار دليل إرشادى متكامل لمرض "جدرى القردة" فى مايو الماضى، وتحديثه طبقا لمستجدات الوضع الوبائى العالمى والإقليمى فى 25 يوليو الماضى ونشره على جميع المحافظات، وتدريب جميع مديريات الشئون الصحية على الدليل الإرشادى، وتنشيط فريق الاستجابة السريعة على المستوى المركزى، وتنشيط رصد المرض بجميع منافذ الدخول وترقب وصول أى حالات مُشتبهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعزل وإحالتها إلى أقرب مستشفى حميات، وتوفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.