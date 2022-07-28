مدبولى: استمرار التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الذى عقد اليوم برئاسته، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بتوجيه التهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وأبناء الشعب المصرى، بمناسبة رأس السنة الهجرية، داعيا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والاسلامية، بالخير والأمن والرخاء.





واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أبرز الفعاليات التى شهدها هذا الأسبوع، والتى جاء فى مقدمتها مواصلة الرئيس السيسى لجولته الخارجية الناجحة فى كل من ألمانيا، وصربيا، وفرنسا، والتى عكست التقدير العالمى للدور المصرى وثقلها فى الدوائر الاقليمية والعالمية، وكذا دعم مواقفها فى مختلف القضايا، كما مثلت هذه الزيارات فرصة لدعوة الرئيس لزعماء هذه الدول لحضور مؤتمر المناخ COP27 الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى زيارة الرئيس الصومالى، حسن شيخ محمود، الى القاهرة، والتى عكست حرصا على تعزيز أوجه التعاون مع الصومال، واستعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم إلى الصومال الشقيق، موجها الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بهدف دعم أطر التعاون بين البلدين، والبناء على العلاقات التاريخية، وأوجه التعاون الثنائى بين مصر والصومال، فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الى نتائج زيارة وزير خارجية روسيا، سيرجى لافروف، إلى القاهرة، والتى شهدت التأكيد على الأهمية التى توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر فى إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجى من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارى تنفيذها حاليا، وكذا الاعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية فى إطار جامعة الدول العربية، سعياَ لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، الى جانب بحث عدد من موضوعات التعاون الثنائى التى تجمع مصر وروسيا.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المستمرة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، والتى تتضمن التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تستهدف المواطنين من فئة محدودى الدخل، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للتخفيف من حدة مثل هذه الأزمات عن كاهل هذه الفئة ورفع الأعباء عنهم، بما يضمن لهم حياة كريمة.

من ناحية أخرى، تطرق رئيس الوزراء إلى الاجتماع الثانى للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتى تضم كلا من مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذى عُقد بالقاهرة مؤخراً وشهد انضمام مملكة البحرين إلى تلك المبادرة المهمة.

وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، التأكيد على دور هذه المبادرة فى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الاعضاء، وذلك بما يسهم فى تمكين القطاع الصناعى بها وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، مشددا على ضرورة العمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه من مشروعات ودخولها حيز التنفيذ.