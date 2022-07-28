دعم جديد وتوفير مخزون.. إجراءات الدولة لحماية المصريين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى إجراءات تطبيق الحماية الاجتماعية ومنها صرف مساعدات استثنائية لـ9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالى مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهريا.

وتتضمن الإجراءات تعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهريا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.