«أصلك الطيب».. مبادرة لإشراك المصريين بالخارج فى تطوير الريف (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "أصلك الطيب" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بهدف إشراك المصريين بالخارج فى دعم وتطوير المجالات الإقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصرى ضمن المشروع القومى "حياة كريمة".





ويكشف الفيديوجراف، أهم أهداف مبادرة "أصلك الطيب" لربط الجاليات المصرية فى مختلف أنحاء العالم بوطنهم الأم. انطلقت من محافظة الفيوم لتحسين جودة الحياة المواطنين وتهدف إلى دعم وتطوير قرى الريف اقتصاديا وصحيا وتعليميا وتعمل على تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومشروعات خدمية.

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