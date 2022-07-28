انتهت بالموت.. حكاية أشيك بائع فريسكا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - توفى يوسف السيد راضى، أشهر بائع فريسكا فى مصر، عن عمر ناهز 32 عاما، بسبب حادث تصادم سيارته بأخرى على طريق العلمين، وهو ما آثار حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعى.





وكان يوسف يبيع الفريسكا فى شوارع الإسكندرية مرتديًا ملابس مميزة، حيث يرتدى بدلة وكرافتة وقبعة، واشتهر كثيرًا بهيئته وملابسه. أشيك بائع فريسكا وحصل يوسف على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الأعمال، ثم عمل فى خدمة العملاء لفترة بإحدى شركات المحمول، إلى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا بالإسكندرية. أشيك بائع فريسكا يوسف ورث المهنة عن والده وعمل بها منذ أكثر من 18 عامًا مع والده، حيث يأخذ شمعدان الفريسكا فى إجازة الصيف ويعمل فى منطقة أبو قير، واعتاد التنقل بين القرى السياحية لعرض بضاعته على الزبائن، بينما لم تكن الابتسامة تفارق وجهه واعتاد الوقوف فى إشارات المرور.

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