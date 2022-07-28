وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 12:28 مساءً - هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد .

وبعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة جاء فيها : أدعو الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي فخامتكم وشعب مصر العظيم أعوامًا عديدة يملؤها الخير واليمن والبركات والإنجازات العديدة والمتميزة التي نبهت العالم أجمع ، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .