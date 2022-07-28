أخبار مصرية

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 12:28 مساءً - هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد .

وبعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة جاء فيها : أدعو الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي فخامتكم وشعب مصر العظيم أعوامًا عديدة يملؤها الخير واليمن والبركات والإنجازات العديدة والمتميزة التي نبهت العالم أجمع ، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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