السفيرة المصرية في فيتنام تلتقي وزير الموارد الطبيعية والبيئة الفيتنامي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 12:28 مساءً - استقبل وزير الموارد الطبيعية والبيئة الفيتنامي "تشان هونج ها" السفيرة أمل سلامة، سفيرة مصر في فيتنام، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العمل المشترك في المجالات المتصلة بحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام الطاقة وإدارة المحميات الطبيعية.

استعرضت السفيرة المصرية الجهود الوطنية في المجالات البيئية، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، كما تناولت التحضيرات الجارية لتنظيم الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، معربة عن تطلع مصر لمشاركة فيتنامية رفيعة المستوى في المؤتمر.

من جانبه، أكد وزير الموارد الطبيعية والبيئة الفيتنامي على ثقة بلاده في نجاح مصر في تنظيم مؤتمر COP27، وتطلع الجانب الفيتنامي إلى توطيد التعاون مع مصر في مختلف المجالات البيئية في المرحلة المقبلة.