وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بالعام الهجري الجديد

وبعث اللواء محمود شعراوي برقية تهنئة جاء فيها : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أعاده الله علي سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات .. داعين الله العلي القدير أن يكلل جهودكم المخلصة لصالح مصرنا الغالية بالتوفيق والسداد مستبشرين بما تحقق من إنجازات ومتطلعين إلي المزيد من النجاح تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 12:28 مساءً - هنأ اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد .

محمد يوسف

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