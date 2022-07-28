حملة «صحتك ثروتك» تقدم خدماتها فى بورسعيد خلال أغسطس المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار فعاليات حملتها لدعم صحة الرجل تحت عنوان "صحتك ثروتك"، بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، خلال شهر أغسطس 2022.





وأوضحت الهيئة، فى بيان، أن حملة صحتك ثروتك بمحافظة بورسعيد، تهدف إلى التوعية والكشف المبكر من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا لدى الرجال.

وتابعت الهيئة: تستهدف حملة صحتك ثروتك بكافة مراحلها 30 ألف مواطن، حيث يتم خلال الحملة الكشف المبكر عن الإصابة لدى الرجال فى المرحلة العمرية من 50 وحتى 70عام، بواسطة أحدث التقنيات العالمية من خلال إجراء تحليل PSA فى الدم، بالمجان، للاطمئنان على صحة المفحوصين، وإحالة من تثبت لديه أى إصابة إلى أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لإتخاذ اللازم طبيا.

واستكمل البيان، يتم الكشف على الرجال بمحافظة بورسعيد، داخل عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة وتشمل، وحدات طب أسرة (الكويت، بورفؤاد2، المناخ 2، العرب، فاطمة الزهراء) إضافة إلى وحدات منطقة الجنوب والتى تشمل وحدات (العاشر من رمضان، بحر البقر القديمة، حوض بدران، الجرابعة، الكاب)، إضافة إلى مراكز صحة أسرة (الجوهرة، محمد مشالى، تعاونيات الزهور، العلاج الطبيعى)، وذلك بدءا من 26 يوليو الجارى وتستمر خلال شهر أغسطس 2022.

يذكر أن حملة صحتك ثروتك أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد فى الفترة من (3-7) يوليو 2022، داخل 10مراكز ببورسعيد، وهم وحدات طب أسرة (جنوب البترول، المناخ، العرب، عمر بن الخطاب، أم خلف)، إضافة إلى مراكز صحة أسرة (القابوطى، بلال بن رباح، بحر البقر القديم، العرب)، ومن المقرر أن يتم استكمال الحملة خلال شهر أغسطس 2022، لكى يستفيد من الحملة كافة المواطنين من جميع مناطق وضواحى محافظة بورسعيد.

وأكدت الهيئة فى بيانها، أن الاهتمام بصحة الرجل، لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحة المرأة، مشيرة إلى حرص الهيئة المستمر لإيجاد الحلول المبتكرة والفحوصات الطبية من خلال أحدث التقنيات الحديثة، وفائقة الدقة، للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطبية العالمية، حيث تسهم حملات الكشف المبكر عن الأمراض فى رسم خريطة صحية مبنية على مؤشرات من أرض الواقع.