وزير الموارد الفيتنامى: نثق فى نجاح مصر بتنظيم مؤتمر COP27

جدة - نرمين السيد - تناول الجانبان، وفقا لبيان صحفى، سبل تعزيز العمل المشترك فى المجالات المتصلة بحماية البيئة والتصدى لتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام الطاقة وإدارة المحميات الطبيعية.
استعرضت السفيرة المصرية الجهود الوطنية فى المجالات البيئية، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، كما تناولت التحضيرات الجارية لتنظيم الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، معربة عن تطلع مصر لمشاركة فيتنامية رفيعة المستوى فى المؤتمر.
من جانبه، أكد وزير الموارد الطبيعية والبيئة الفيتنامى على ثقة بلاده فى نجاح مصر فى تنظيم مؤتمر COP27، وتطلع الجانب الفيتنامى إلى توطيد التعاون مع مصر فى مختلف المجالات البيئية فى المرحلة المقبلة.
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