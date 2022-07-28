العلوم والتكنولوجيا تفتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمى بين مصر واليابان

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مُقدمًا من ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول إعلان الهيئة (STDF) بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS)، فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمى بين مصر واليابان، والتى تنقسم إلى (مشروعات التعاون العلمى المُشترك، ورش العمل والندوات العلمية).





وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن الهدف الرئيسى من مشروعات التعاون العلمى المُشترك يتمثل فى دعم الشراكات بين الجانبين، وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية واليابانية فى المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين، فى مجالات (الماء - الطاقة - الغذاء - الزراعة - الصحة - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وتصل مدة المشروع إلى عامين بحد أقصى. وأضاف التقرير، أن ورش العمل والندوات العلمية تتناول جميع المجالات العلمية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وأن آخر موعد لتلقى طلبات التقديم 6 ديسمبر 2022 فى تمام الساعة الثانية ظهرًا. وللاطلاع على الشروط وللتسجيل، يُرجى زيارة الرابط التالى من هنا

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