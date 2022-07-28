أخبار مصرية

الرئيس السيسى يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 11:27 صباحاً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

 

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي - "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد 1444.. أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام الخير والبركة والازدهار، تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا الغالية وشعبها العظيم.. مع أطيب تمنياتي بعام هجري سعيد، وكل عام وأنتم بخير، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية".

 

 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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