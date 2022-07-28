شكرى يعلن عن اختيار الدكتورة ”أمنية العمراني” كمبعوث لرئيس مؤتمر COP27 للشباب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 11:26 صباحاً - قام وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بالإعلان عن اختيار الدكتورة "أمنية العمراني" كمبعوث لرئيس مؤتمر COP27 للشباب، وهي ناشطة شابة فاعلة في مجال المناخ وسبق لها التعاون مع العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

وستعمل الدكتورة "أمنية العمراني" على تعزيز انخراط الشباب من مصر ومختلف انحاء العالم في عمل المناخ الدولي، فضلاً عن ضمان الاستماع لأصواتهم في إطار التحضير لمؤتمر COP27 وخلال المرحلة التالية له.