تدريب المعلمين للمشاركة فى مؤتمر COP 27

جدة - نرمين السيد - عمم الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خطابا على المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، بشأن استعدادها للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر تغير المناخ COP 27 للعام 2022، والذى تستضيفه القاهرة فى نوفمبر المقبل.





وجاء فى الخطاب، إنه إيماء إلى ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من إعداد حقيبة تدريبية حول قضايا التنوع البيولوجى والاستدامة البيئية والتغير المناخى للمديرين والمعلمين، يرجى اتخاذ اللازم نحو الآتى:

1) حصول المتدربين الذين سبق للمديرية التعليمية ترشيحهم للعمل بالبرنامج إلى مقر اتحاد الطلاب بالعجوزة اعتبارا من مساء يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022، حتى انتهاء عمل يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022، لحضور برنامج TOT واعتمادهم كمدربين.

2) حضور مدير إدارة التدريب بالمديرية يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022، للمشاركة باليوم الأول من التدريب المشار إليه أعلاه.

3) التنبيه على مدير إدارة التدريب بكل مديرية بموافاة الوزارة ببيان عام معتمد بعناوين جميع القاعات التدريبية المجهزة لتنفيذ التدريب فى نطاق كل إدارة تعليمية بمديريتكم، على أن يتم تسليم البيان فى اليوم الأول من التدريب.