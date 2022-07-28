وجاء فى الخطاب، إنه إيماء إلى ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من إعداد حقيبة تدريبية حول قضايا التنوع البيولوجى والاستدامة البيئية والتغير المناخى للمديرين والمعلمين، يرجى اتخاذ اللازم نحو الآتى:
1) حصول المتدربين الذين سبق للمديرية التعليمية ترشيحهم للعمل بالبرنامج إلى مقر اتحاد الطلاب بالعجوزة اعتبارا من مساء يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022، حتى انتهاء عمل يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022، لحضور برنامج TOT واعتمادهم كمدربين.
2) حضور مدير إدارة التدريب بالمديرية يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022، للمشاركة باليوم الأول من التدريب المشار إليه أعلاه.
3) التنبيه على مدير إدارة التدريب بكل مديرية بموافاة الوزارة ببيان عام معتمد بعناوين جميع القاعات التدريبية المجهزة لتنفيذ التدريب فى نطاق كل إدارة تعليمية بمديريتكم، على أن يتم تسليم البيان فى اليوم الأول من التدريب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدريب المعلمين للمشاركة فى مؤتمر COP 27 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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