إقامة معرض «المنطقة الخضراء» على هامش مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعلمين، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء أحمد العزازى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لعرض بعض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27، بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.





وأكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة لتفاصيل الاستعدادات اللوجستية والموضوعية الخاصة باستضافة مصر المرتقبة للدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ COP27، لما سيمثله هذا المؤتمر من تكليل للجهود التى بذلتها مصر خلال السنوات الماضية لترسيخ مبادئ العمل المناخى، وتعزيز دورها القيادى فى هذا الملف المحورى.

وأشار اللواء أحمد العزازى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنه يوجد 10 مشروعات فى مدينة شرم الشيخ، منها "الهوية البصرية، والممشى، والبوابة، والإسكان والبيوت البدوية، وتطوير منطقة هناجر الخردة، والأراضى المرفقة، والورش الحرفية، وغيرها من المشروعات"، بالإضافة إلى عدد كبير من مشروعات الطرق.

وأضاف اللواء العزازى أنه يتم التنسيق مع وزارة البيئة لإقامة معرض بما يعرف "بالمنطقة الخضراء"، على هامش فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ COP27، بحيث تعرض فيه الشركات والجمعيات الأهلية مشروعاتها.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد استعراضا للفكر التصميمى لـ "المنطقة الخضراء"، وتم تحديد مساحات العرض التى سيتم إنشاؤها.

وأضاف السفير نادر سعد، أنه تمت الإشارة إلى أن سيكون هناك مناطق متنوعة للعرض، منها لعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية، وكذا للابتكار والعلوم، وأخرى للرعاة، بالإضافة إلى معرض للمجتمع المحلى لتعزيز المشاركة المجتمعية بمختلف الفعاليات، وغيرها.