وزير التعليم يكشف حقيقة تدريس العلوم والرياضيات بالإنجليزية

وقال الوزير فى تصريح له على إحدى مجموعات "واتس آب": "هذا يعود على عمل لم ينته بعد، لكن المقصود بتدريس هذه المواد بلغات أخرى يعود على (المصطلحات والرموز) فقط وليس تدريسا كاملا باللغات الأجنبية، وينطبق على من هم فى نظام التعليم الجديد 2.0 حين يصلوا إلى المرحلة الإعدادية".
وأكد الوزير أن كل هذا لا يزال فى مراحل التطوير ولم تنته الوزارة منه بعد.
جذير بالذكر أن نظام التعليم الجديد 2.0، الذى تم إطلاقه اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019، يصل إلى محطة الصف الخامس الابتدائى، خلال العام الدراسى الجديد 2022/2023، وبالتالى يصل الطلاب المطبق عليهم هذا النظام إلى الصف الأول الإعدادى بعد عامين.
ويستهدف نظام التعليم الجديد 2.0، تنمية مهارات الفهم والتحليل والإبداع وحل المشكلات لدى النشء، بعيدا عن أنظمة الحفظ والتلقين، من خلال مناهج متطورة ومترابطة تم بنائها بالاستعانة بالعديد من الخبراء داخل وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مؤسسات عالمية فى مجال التعليم.
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