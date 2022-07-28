وزير التعليم يكشف حقيقة تدريس العلوم والرياضيات بالإنجليزية

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما أثير عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، بشأن تدريس مادتى العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، بداية من الصف الأول الإعدادى، للطلاب الذين يطبق عليهم نظام التعليم الجديد 2.0 بالمدارس الحكومية (عربى).





وقال الوزير فى تصريح له على إحدى مجموعات "واتس آب": "هذا يعود على عمل لم ينته بعد، لكن المقصود بتدريس هذه المواد بلغات أخرى يعود على (المصطلحات والرموز) فقط وليس تدريسا كاملا باللغات الأجنبية، وينطبق على من هم فى نظام التعليم الجديد 2.0 حين يصلوا إلى المرحلة الإعدادية".

وأكد الوزير أن كل هذا لا يزال فى مراحل التطوير ولم تنته الوزارة منه بعد.

جذير بالذكر أن نظام التعليم الجديد 2.0، الذى تم إطلاقه اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019، يصل إلى محطة الصف الخامس الابتدائى، خلال العام الدراسى الجديد 2022/2023، وبالتالى يصل الطلاب المطبق عليهم هذا النظام إلى الصف الأول الإعدادى بعد عامين.

ويستهدف نظام التعليم الجديد 2.0، تنمية مهارات الفهم والتحليل والإبداع وحل المشكلات لدى النشء، بعيدا عن أنظمة الحفظ والتلقين، من خلال مناهج متطورة ومترابطة تم بنائها بالاستعانة بالعديد من الخبراء داخل وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مؤسسات عالمية فى مجال التعليم.