قرار جمهورى بإعفاء حاملى الجوازات الدبلوماسية من تأشيرة دخول مصر وبوروندى

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 633 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق حكومتى مصر وبورندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة الموقع بالقاهرة بتاريخ 24 مارس 2021.





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