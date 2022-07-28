الجامعات فتح باب التسجيل أمام الطلبة العائدين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون بالخارج، أنه بالتنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛ تمت الاستجابة لعدد من الطلاب العائدين من أوكرانيا، والراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية.





وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الخميس، أن تلك الاستجابة جاءت فى ضوء توجيهات القيادة السياسية باحتواء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واستيعاب كل الطلاب الراغبين فى العودة للدراسة بمصر، بعد اجتياز الاختبارات المقررة، والمؤهلة للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.

وأكدت مكرم، التعاون لإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم فى التحويل لاستكمال دراستهم فى الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب فى تخصصات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى ضرورة وجود ملفات الطالب كاملة وتحميلها على الرابط لموافاة مجلس الجامعات الخاصة بشهادات ومستندات الطالب، مؤكدة أنه فى حالة تقدم الطالب بأى بيانات غير صحيحة يعتبر تقدم الطالب مُلغى نهائياً، مع عدم الاخلال بالمسؤولية القانونية.

وأعلن بيان وزارة الهجرة، فتح الباب أمام تلقى طلبات الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والذين لم يتمكنو من تقديم أوراقهم لأداء اختبار تحديد المستوى خلال المرتين السابقتين، بتسجيل البيانات، تمهيدا للإعلان عن موعد أداء اختبارات تحديد المستوى لهذه الفئة، عبر الرابط التالى من هنا

وذلك على أن تكون الأوراق المطلوبة من الطالب تقديمها على النحو التالى: استيفاء البيانات الواردة بالاستمارة المرسلة (اسم الطالب – الكلية – الجامعة – السنة الدراسية المقيد بها الطالب – الرقم القومى – محل إقامة الطالب).

صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، صورة بطاقة الرقم القومى، شهادة تحركات لصورة الدخول وصورة الخروج لجواز السفر يفيد دخول الطالب إلى دولة أوكرانيا قبل 24\2\2022، شهادة تحركات أو صورة الدخول والخروج التى تفيد الإقامة الفعلية للطالب بالدولة الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة فى حالة الحصول عليها من خارج جمهورية مصر العربية، صورة الإقامة الفعلية والقانونية بأوكرانيا، إثبات قيد بالجامعة المقيد بها الطالب فى أوكرانيا على أن يكون مقيداً بالعام الجامعى الحالى 2021\2022، أن تكون الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة للدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية "يُرجع فى هذا الشأن للمجلس الأعلى للجامعات".