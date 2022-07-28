وستعمل الدكتورة أمنية العمرانى على تعزيز انخراط الشباب من مصر ومختلف أنحاء العالم فى عمل المناخ الدولى، فضلا عن ضمان الاستماع لأصواتهم فى إطار التحضير لمؤتمر COP27 وخلال المرحلة التالية له.
والدكتورة أمنية العمرانى هى ناشطة شابة فاعلة فى مجال المناخ وسبق لها التعاون مع العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية: اختيار أمنية العمرانى مبعوثا لرئيس مؤتمر COP27 للشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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