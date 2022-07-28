الخارجية: اختيار أمنية العمرانى مبعوثا لرئيس مؤتمر COP27 للشباب

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، عن اختيار الدكتورة أمنية العمرانى كمبعوث لرئيس مؤتمر COP27 للشباب.





وستعمل الدكتورة أمنية العمرانى على تعزيز انخراط الشباب من مصر ومختلف أنحاء العالم فى عمل المناخ الدولى، فضلا عن ضمان الاستماع لأصواتهم فى إطار التحضير لمؤتمر COP27 وخلال المرحلة التالية له.

والدكتورة أمنية العمرانى هى ناشطة شابة فاعلة فى مجال المناخ وسبق لها التعاون مع العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.