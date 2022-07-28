وزير التعليم يكشف موعد تسلم المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم عملهم

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، فى تصريحات له على إحدى مجموعات "واتس آب"، إنه من المقرر إنهاء مراحل قبول المتقدمين حتى تسلم العمل بشكل رسمى قبل انطلاق العام الدراسى الجديد 2022 - 2023.

وأوضح أن التقديم للمسابقة تم بشكل إلكترونى بالكامل، من خلال بوابة الوظائف الحكومية تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بعيداً تماماً عن وزارة التربية والتعليم، كما يتولى الجهاز تنظيم الاختبارات وإرسال بيانات المقبولين للوزارة، التى بدورها تتولى تنظيم التدريبات.

وتستهدف مسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2022، التعاقد مع 15 ألفا و187 معلما فى تخصص رياض الأطفال، و14 ألفا و813 معلم فصل للتدريس للسنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية، لسد العجز فى هذين التخصصين على مستوى الجمهورية.

مراحل مسابقة الـ30 ألف معلم من الاختبارات حتى التعاقد

ووفقا للدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن مسابقة الـ30 ألف معلم، تتكون من 5 مراحل، بداية من إعلان الشروط وحتى إعلان النتائج والتعاقد.

وحتى الآن تخطى الراغبين فى اللحاق بالعمل فى وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم، مرحلتين من مراحل التقديم وهما: الاطلاع على الشروط وإعداد المستندات المطلوبة، ومرحلة التقديم الإلكترونى عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وخلال الفترة الراهنة، تبدأ مرحلة فحص المستندات المقدمة وتحديد الذين ينطبق عليهم الشروط من المتقدمين، الذين بدورهم يتابعون بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابــــــــــــط https://jobs.caoa.gov.eg/، لمعرفة مواعيد الامتحانات، وهى المرحلة الثالثة من مراحل التعاقد.

مرحلة اختبارات القبول

ويتقدم للاختبارات المستوفيين للشروط والمستندات المطلوبة فقط، وتجرى هذه الاختبارات على 5 مراحل كالتالى:

1) الكفايات السلوكية

وتعنى الجدارات، وهى صفات عامة يجب توافرها لكل الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، مثل: الانضباط والرغبة فى التعلم الذاتى.

2) المهارات اللغوية

لقياس مدى إتقان المعلم للغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التى يجيدها، حيث إن بنك الأسئلة يضم أسئلة للغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية، ويجرى إدراج باقى اللغات.

3) الكفاءات المعرفية والتكنولوجية

لقياس مدى معرفة المتقدم من معلومات تتعلق بمصر: المشروعات الكبرى التى تقودها الدولة، الاستراتيجيات القومية، وغير ذلك من معلومات عامة، إضافة إلى مدى إجادة استخدام الحاسب الآلى وتطبيقاته.

4) الكفايات التربوية

وهى التى يجب أن توافر فى المعلم مثل: توجيه الخطاب، الصحة النفسية، التدريس الفعال، الإدارة والإشراف، وغير ذلك.

5) الكفايات التخصصية

وهو عبارة عن اختبار فى التخصص الدقيق للمعلم.

مرحلة التدريبات

وبعد الانتهاء من الاختبارات التى يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تنظيمها، يدخل الناجحون فقط مرحلة التدريب التى يشترط اجتيازها للوصول لمرحلة التعاقد، وتتضمن:

1) برنامج تدريبى للصحة البدنية والنفسية.

2) برنامج تدريبى على استراتيجيات التعليم بالنظام الجديد 2.0.

مرحلة التعاقد

وبعد انتهاء التدريبات، يكون المجتازون مؤهلون للتعاقد مع وزارة التربية والتعليم، فى وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال أو معلم فصل لصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.

وفى يناير الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وتجرى المسابقة على 5 موجات، لمدة 5 سنوات، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم فى كل عام بإجمالى 150 ألف معلم، وتستهدف حل مشكلة عجز المعلمين فى تخصصات معينة ونقاط محددة على مستوى الجمهورية.