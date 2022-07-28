إنشاء درجات علمية مزدوجة ومشتركة بين جامعة القاهرة و«بوردو الأمريكية»

جدة - نرمين السيد - بحثت جامعة القاهرة مع جامعة بوردو "Purdue" بالولايات المتحدة الأمريكية تعزيز سبل التعاون العلمى والبحثى بين الجامعتين، وذلك فى إطار توجه جامعة القاهرة لعمل شراكات ودرجات علمية مزدوجة مع جامعات دولية متقدمة فى التصنيفات العالمية تمهيدا لبدء الدراسة فى جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر.





وتمت مجموعة من الاجتماعات المكثفة أونلاين مع جامعة بوردو (Purdue) بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ومجموعة من العمداء من بينهم بين عمداء كليات الصيدلة والهندسة فى جامعتى القاهرة وجامعة (Purdue) لدراسة عمل درجات مشتركة ودرجات مزدوجة فى عدد من التخصصات بالإضافة للتبادل الطلابى لمرحلة البكالوريوس وعمل أبحاث مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعتين، كذلك تم عمل اجتماعات بين إدارة الجامعتين لبحث تطوير اللوائح الدراسية فى جامعة القاهرة فى كل التخصصات لزيادة التعاون مع مجتمع الأعمال وتأهيل الطلاب للألتحاق بسوق العمل.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن أوجه التعاون مع جامعة بوردو الأمريكية- التى تأتى فى الترتيب 116 فى التصنيف الإنجليزى QS -تتضمن العديد من الجوانب، أهمها إنشاء درجات علمية مزدوجة ومشتركة فى العديد من التخصصات منها الصيدلة والهندسة، وتبادل الطلاب والأساتذة، وعمل أبحاث مشتركة، وتطوير اللوائح الدراسية فى كل التخصصات بما يساهم فى دعم العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، وتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الفرع الدولى لجامعة القاهرة يساهم فى الانتقال نحو العالمية ومنح شهادات ودرجات علمية مشتركة، من خلال اعتماده على برامج علمية وأكاديمية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا قائمة على الشراكة مع جامعات مرموقة دوليا، لافتا إلى أن فلسفة جامعة القاهرة تهدف إلى الانتقال نحو جامعات الجيل الرابع عن طريق خلق كيان أكاديمى جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع جامعات دولية ذات ثقل عالمى.

وأوضح دكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا، حرص الجامعة على الإنتهاء من إعداد البرامج التى سيتم بدء الدراسة بها بالجامعة الدولية بحيث تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية وتسد الفجوة المعرفية، وتلبى الحاجة الوظيفية فى المشروعات القومية المصرية، وتقدم خريجا بمواصفات عالمية يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

ومن جانبها، أعربت قيادات جامعة بوردو عن إعجابها بالتطور الكبير الذى حققته جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة فى اتجاهات عديدة، أهمها احتلال مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية والوصول بها إلى مكانة دولية مرموقة من خلال رؤية مستقبلية حديثة للجامعة، بالإضافة إلى التوجه نحو عقد العديد من الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية تهدف إلى تقديم نظام تعليمى متكامل يحقق التميز العلمى والبحثى من خلال تحقيق الشراكة مع أفضل الجامعات العالمية، ومن بينها جامعات، وسانت فرانسيس، وتولين بالولايات المتحدة الامريكية، وجامعات هيريوت وات، ونوتنجهام بالمملكة المتحدة، وجامعات هامبرج، وهيلبرون بألمانيا، وجامعة السوربون بفرنسا، وجامعة ماسترخت بهولندا، وجامعة جياو توينج وأكاديمية شنغهاى للعلوم بالصين، كما تم إعداد أكثر من 35 برنامجا دراسيا فى تخصصات مختلفة، منها برامج الطاقة والطاقة المتجددة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والروبوت، والفيزياء المتقدمة والنووية، وعلوم الفضاء، وعلوم الأرض، والعلوم البيولوجية، والعلوم الهندسية، والعلوم السياسية والاقتصاد، والعلوم المالية والإدارية، والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى برامج أخرى متنوعة مثل بكالوريوس علوم النانو تكنولوجى، والرياضة، والذكاء الاصطناعى.