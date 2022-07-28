نتيجة مسابقة وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف (الرابط)

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأوقاف، فى بيان، اليوم، إلى إعلان النتيجة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن تبدأ الاختبارات الشفوية يوم 15 أغسطس المقبل.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اجتماعا، اتفقا فيه على إتاحة الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكترونى على بوابة الوظائف الحكومية.

ويمكن الاطلاع على النتيجة فى وقت لاحق اليوم على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنـــا.