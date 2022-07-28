جدة - نرمين السيد - هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع المسلمين حول العالم؛ بمناسبة العام الهجرى الجديد، أعاده الله على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير والأمن والسلام والرخاء.





وذكر الأزهر فى بيان اليوم الخميس أن الهجرة النبوية الشريفة كانت بأمر إلهى، وجاءت حدثا فارقا غير مجرى التاريخ الإنسانى، وقامت عليه دولة الإسلام بعد أن فرقت الهجرة النبوية بين الحق والباطل، وأرست لمبادئ التوكل على الله مع وجوب الأخذ بالأسباب، وحسن التخطيط والحيطة وتحمل الصعاب والصبر والإيمان بالقضاء والقدر واستنفاذ كل الإمكانات والوسائل المادية المتاحة لتجاوز العقبات وتحقيق الأهداف. ودعا الأزهر الشريف جموع المسلمين إلى التدبر العميق فى دروس الهجرة النبوية ومراحلها الزاخرة بالأحداث والمواقف والعبر، والتأسى برسولنا الكريم محمد ﷺ فى أقواله وأفعاله وأحواله، ونصرة هذا الدين الحنيف بالعبادة وحسن العمل والإتقان وحب الأوطان والسعى لنهضتها ورفعتها واستقرارها، وأن تكون فى أخلاق المسلمين وتعاملاتهم ترجمة صادقة وأمينة لتعاليم الإسلام وتوجيهاته فى كل ميادين الحياة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.