تدريب طلاب الجامعات بالمركز القومي لبحوث المياه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 10:29 صباحاً - في ضوء دعم وتشجيع طلاب الجامعات المصرية وتعظيم الجانب العملي والتطبيقي في دراستهم تم وضع خطة تدريبية من خلال وحدة خدمات وعلوم هندسة المياه التابعة للمركز لتدريب طلاب الجامعات من خلال برامج متخصصة تناسب مجالات دراستهم خلال فترة التدريب الصيفي.

وقد تقدم للتدريب عدد من الطلاب من مختلف الجامعات المصرية (عين شمس - المنوفية - بنها - حلوان - الأزهر - الفيوم - المنصورة - قناة السويس - الزقازيق – الإسكندرية - المستقبل - الجامعة البريطانية في مصر - الجامعة الروسية المصرية) في العديد من التخصصات بمجالات الهندسة والعلوم والزراعة.

وقد تم التدريب في قاعات تدريب وحدة خدمات علوم وهندسة المياه (WSES) والتي تمثل الذراع التدريبي للمركز القومي لبحوث المياه.