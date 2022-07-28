سفير مصر في المنامة يلتقي وزيرة السياحة بمملكة البحرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 10:29 صباحاً - في إطار مُتابعة نتائج زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين في يونيو الماضي، التقى السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، مع فاطمة الصيرفي، وزير السياحة بمملكة البحرين الشقيقة، حيث تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وآفاق الربط السياحي بين المقاصد السياحية المصرية والبحرينية، فضلاً عن مُناقشة سُبل تطوير التبادل السياحي وزيادة أعداد السائحين البحرينيين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية

كما تم بحث كيفية تفعيل مُذكرة التفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للمعارض وهيئة البحرين للسياحة والمعارض والتي وُقعت يوم 29 يونيو 2022 أثناء زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى البحرين.