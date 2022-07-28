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القوى العاملة: استخراج 1971 رخصة مزاولة الحرفة وشهادة قياس مستوى المهارة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 10:29 صباحاً - قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 751 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 4 شباب " قادرون باختلاف" ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2445 شاباً منهم 13 " قادرون باختلاف "، فضلاً عن استخراج 1117 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة، و 854 شهادة قياس مستوى المهارة .

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يونيو الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 726 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 766 عاملا ، وعقد 5 ندوات توعية ، كما تم التفتيش على 180 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 41 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 8 منح مولود جديد بمبلغ 16 ألف جنيه ، ومنحة زواج بإجمالى 3000 جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 ، فضلاً عن صرف منحة رعاية صحية لعامل لعمل عملية جراحية كبرى .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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