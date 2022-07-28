قنصل مصر بأمريكا يستعرض المشروعات الكبرى مع رئيس الغرفة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة قنصل مصر لمقر الغرفة بشيكاغو، حيث تم استعراض آفاق تطوير التعاون التجارى والاقتصادى بين الغرفة الإفريقية الأمريكية وبين الجاليات المصرية فى وسط الغرب الأمريكى.

وقال السفير أبو العينين لوكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على تطوير التعاون، ليشمل الغرفة العربية الأمريكية فى ولاية إلينوى، كما عرف رئيس الغرفة الإفريقية ترتيب زيارة لوفد تجارى أمريكى ومصرى وعربى وإفريقى لمصر؛ لبحث مجالات التعاون الممكنة.

وأشار القنصل العام إلى أنه استعرض من جانبه ما تم إنجازه بمصر من مشروعات قومية كبرى كالعاصمة الإدارية وقناة السويس الجديدة وتطوير شبكات الطرق ومشروعات البنية الأساسية فى مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الغرفة عن تطلعه لزيارة القاهرة خلال جولته الإفريقية أواخر العام الجارى.