عاجل- رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.





وأوضح شعراوى أنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق، موضحا أنه يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح، بهدف دعم التنمية الاقتصادية فى القرى على وجه الخصوص، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجا وخصوصا المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة فى زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها للحد من مشكلة البطالة.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أنه تم رفع الأسقف الائتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هى، ليكون الحد الاقصى للمشروعات المنزلية وتربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنية، و15 ألف جنيه حد أقصى لمشروعات تربية الأغنام وحد أدنى 7 آلاف جنيه، وليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدنى 15 ألف جنية، أما باقى القطاعات التى يقرضها الصندوق، فيبلغ الحد الأقصى لها 60 الف جنية.

ووجه شعراوى بتشكيل لجنتين أحداهما فرعية والأخرى رئيسية فى كل محافظة لسرعة دراسة وفحص ملفات المقترضين، وتختص اللجنة الفرعية والتى يرأسها رئيس الوحدة المحلية بدراسة المشروعات المقدمة من المقترضين على ان تتضمن اللجنة مسئول القروض بالوحدة المحلية وعضو مالى وعضو قانونى وعضو فنى، وتتولى دراسة الملفات المقدمة طبقا للشروط الموضوعة من قبل الصندوق، وتعرض محاضرها على اللجنة الرئيسية بالمحافظة، وتتحمل هذه اللجنة المسؤولية الكاملة للتأكد من اكتمال الملف، وتحتفظ الوحدة المحلية المعنية بأصل الملف حتى يتم انتهاء مدة سداد القرض بالكامل، اما اللجنة الرئيسية فتكون برئاسة سكرتير عام المحافظة او السكرتير العام المساعد وتختص بمراجعة وإعتماد محاضر اللجان الفرعية والتأكد من استيفائها كافة الأوراق المطلوبة لرفعها للصندوق لسرعة صرف القرض المطلوب.

كما وجه شعراوى القائمين على إدارة صندوق التنمية المحلية بالتركيز على إحداث نقلة سريعة فى مجال التنمية الاقتصادية بقرى مبادرة"حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، لافتا الى أن المبادرة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين فى الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وأوضح شعراوى أن الوزارة تعمل حاليا على دعم مكون التنميةالاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية، حيث تمكنت الوزارة خلال الستة أشهر الماضية من تنفيذ 1244 مشروع من خلال صندوق التنمية المحلية، فى 15 محافظة بقروض 16 مليون جنيه، مؤكدا على التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة فى خلق فرص عمل مستدامة لمواطنى وشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز على دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية فى كافة القرى والمراكز، وقال أن الوزارة تهدف الى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول للمواطنين فى القرى والنجوع والتيسير عليهم فى الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم وإصدارالتراخيص لهم والمساعدة فى تسويق منتجاتهم.

وأضاف شعراوى أن خطة عمل الصندوق الحالية تتضمن التنسيق الكامل مع منصة "أيادى مصر" التى أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكترونى للإستفادة من قدرتها الفنية المتخصصة فى ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية موجها إدارات التنمية بالمحافظات بتكثيف الندوات لرفع وعى ومهارات المواطنين على استخدام المنصة، والتعامل معها، وتقديم كل أوجه الدعم للمشروعات المنفذة وتذليل المعوقات التى يواجهونها فى تسويق منتجاتهم وخصوصا التى تصنعها السيدات المصريات، والتى تمثل النسبة الأكبر التى يركز الصندوق على إقراضهن، والعمل على مساعدتهن فى رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا مما يساهم فى زيادة دخلهن وفتح اسواق جديدة تدر لها ربحا مميزا.