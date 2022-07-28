وزير الرى: محطات الرفع جاهزة لاستقبال الأمطار بمختلف المحافظات

واستعرض الدكتور عبد العاطى، خلال الاجتماع، معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتبين أن معدلات الأمطار حول المعدل خلال شهر يوليو حتى الآن، ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة.
وقال الدكتور عبد العاطى إن الوزارة تستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين، موجها بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.
وتابع الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارى بمختلف المحافظات.
يذكر أن عقد لجنة إيراد النهر يتم بشكل دورى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.
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