«طوغان» يعلق على «أزمة البوركينى» والتغيرات على المصيف المصرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال طوغان، خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إن هناك مناطق تلزم الناس بكود ملابس معين للدخول، ويجب الالتزام بها فمثلا لا يمكن دخول دار الأوبرا بـ"الشورت"، مشيرا إلى أن فكرة الحرية فى بعض الأحيان تسبب ضررا للآخرين، ويجب أن تكون مقيدة حين تضر بالطرف الأخر.
وأضاف أن حمام السباحة له كود معين وهو النزول بالمايوه وبالتالى لو أرادت أى سيدة النزول فعليها الالتزام بالمايوه، والأمر نفسه فى الأوبرا والأماكن التى تفرض كودا معينا للدخول، مشيرا إلى أنه بعد 2011 تغيرت المفاهيم وتداخلت فى بعضها البعض وأصبح الكلام فى حرية الحياة الشخصية يساوى الحديث عن الفوضى، كما أصبح الشعار الخاص بالرأى الخاص يوازى تعبيرات ضد المجتمع.
ولفت إلى أن هناك افتقاد فى أدبيات النقاش وواقع الرأى والرأى الآخر لأنه لا يجب الخروج عن الذوق العام، مشددا على أنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص المثقف ضد الدولة كما يفعل البعض.
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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