استخراج 1971 رخصة مزاولة حرفة وشهادة مهارة ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف 751 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 4 شباب "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2445 شابا منهم 13 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 1117 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة، و854 شهادة قياس مستوى المهارة.





ووفقا لبيان صحفى لوزارة القوى العاملة، تلقى الوزير محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يونيو الماضى قامت المديرية بالتفتيش على 726 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والليلى والحملات يعمل بها 766 عاملا، وعقد 5 ندوات توعية، كما تم التفتيش على 180 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 41 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون. وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 8 منح مولود جديد بمبلغ 16 ألف جنيه، ومنحة زواج بإجمالى 3000 جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000، فضلاً عن صرف منحة رعاية صحية لعامل لعمل عملية جراحية كبرى.

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