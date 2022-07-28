أخبار مصرية

اليوم ..الحكومة تعقد اجتماعها بالعلمين الجديدة ومؤتمر للإعلان عن القرارات

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 09:28 صباحاً - يرأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الخميس اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس بالعلمين الجديدة ، ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي للإعلان عن القرارات التى تم الموافقة عليها ومناقشتها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،قد عقد اجتماعاً لمُتابعة الجهود المُتخذة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن عدد من المواقع في شرق القاهرة، مشيراً إلى أن هذه التكليفات ترتبط بتحسين الخدمات المقدمة، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة المصرية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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