الجامعة العربية: مصر نجحت فى التعامل مع جميع أبعاد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابى بنجاح التجربة المصرية فى تعاملها مع مختلف الأبعاد والمناحى المرتبطة بالإرهاب.





وأوضح أن الجامعة العربية بذلت جهدا كبيرا لمواجهة ظاهرة الإرهاب الخطيرة التى تهدد الأمن القومى والدول الوطنية والسلامة الوطنية والأمن العام وسلامة المواطنين بجميع الدول.

وشدد السفير أحمد رشيد خطابى فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، اليوم الخميس، على ضرورة وضع مقاربة استباقية وشمولية عربية لمواجهته، قائلا: إن معضلة الإرهاب من أهم أولويات الجامعة العربية، بناء على توجيهات الأمين العام أحمد أبوالغيط لمختلف القطاعات المعنية بما فيها الإعلام والاتصال.

وأضاف أنه يتعين وضع رؤية شمولية ونسقية للتعامل مع ظاهرة الإرهاب على أن تشمل تدخل من الأطراف والمؤسسات المعنية بالشأن الدينى والبرلمانى والثقافى، مؤكدا أنه فى قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة تعد التوعية الإعلامية المكون الأساسى فى إطار الاستراتيجية الإعلامية العربية ورافدا مهما فى التكامل الأساسى مع الشركاء فى جهود مواجهة ومكافحة الإرهاب.

ولفت خطابى إلى أن هناك تجارب وطنية تهتم بها الجامعة العربية لأنها قطعت خطوات موفقة فى التعامل لاحتواء الآفة الخطيرة، مشيرا إلى أن كافة التوصيات التى ستخرج عن اجتماعات الأمانة الفنية للإعلام بالجامعة العربية التى عقدت فى عمان سترفع للوزراء فى اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده بالقاهرة منتصف سبتمبر المقبل؛ لاعتمادها بهدف تعزيز وإثراء الاستراتيجية الإعلامية العربية لمحاربة الإرهاب عبر كافة وسائل الإعلام ومكوناته المعنية بمواجهة الإرهاب سواء إعلام ورقى أو رقمى أو إلكترونى، لأن كل مجال لديه شرائحه لتعزيز الحماية والأمن المجتمعى من مخاطر الإرهاب السرطانية المنتشرة التى تلوث عقول الشباب والأطفال وتهدد قيمنا الأصيلة.

وشدد على ضرورة دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب وهذا ما تعمل عليه الأمانة العامة للجامعة العربية، داعيا إلى ضرورة الدعم البرلمانى من خلال إصدار تشريعات لمواجهة الإرهاب، خصوصا فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية.

وأكد خطابى ضرورة تكريس انخراط المجتمع المدنى فى محاربة الإرهاب، وأن الإرهاب مرتبط باستهداف الشعوب وحياة المواطنين، لذا تكمن أهمية التوعية فى عنصر المواجهة، مشددا على ضرورة إصدار قوانين رادعة ومنظمة للإعلام، لأنه فى النهاية مرتبط بالحرية ولكنه فى الوقت نفسه يجب أن يكون ملتزما بروح المسئولية.

وأشاد بتحركات بعض الدول العربية بشأن الاهتمام بالإعلام التربوى، مشيدا بالتجربة المصرية والأردنية وغيرها فى هذا الشأن، وتم إدراج هذه المادة فى المناهج الدراسية.

ونوه إلى ضرورة إعطاء الأسبقية للإعلام التربوى لأن اجتثاث الإرهاب يبدأ فى البيت مع الطفل وأسرته من خلال التربية والبيئة السليمة والآمنة، موضحا أن التوعية من خلال الإعلام التربوى ستكون مانعة لأى انزلاقات فى خطر الإرهاب.

يذكر أن أعمال الاجتماعات الإعلامية العربية التى انطلقت الثلاثاء الماضى عقدت على مدار 3 أيام، وتنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للبث الفضائى بالعاصمة الأردنية عمان.