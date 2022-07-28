قطع المياه عن مناطق بالقاهرة 8 ساعات غدا لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق: «المستثمرين بزهراء المعادي، والمقطم، زهراء مدينة نصر بالكامل، المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا (عزبة الهجانة سابقا)، مضيفة: أن القرار يأتى نظرا لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى لعمل لحامات على خط قطر، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن المناطق المذكورة.
وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة من أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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