إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 اليوم

جدة - نرمين السيد - يعقد الأزهر الشريف اليوم الخميس، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام ٢٠٢٢، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.





ومن المقرر أن يُبث المؤتمر الصحفى بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2021/2022 م.

وأشاد الإمام الأكبر - خلال إجرائه اتصالات هاتفية مع الأوائل، بتفوق الطلاب وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهرى فى المستقبل فى شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا على ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد فى طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.

وحصلت أميرة أسامة سعيد عبد المنجى، الطالبة بمعهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود بمنطقة القاهرة الأزهرية، على المركز الأول على القسم الأدبى بمجموع (622) درجة بنسبة 98.73%، كما حصلت الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجى بمنطقة الشرقية الأزهرية، والطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجى بمنطقة جنوب سيناء، على المركزين الأول والأول مكرر على القسم العلمى بمجموع (649) درجة بنسبة 99.85%.

وحصلت ريم عيسى عبدالقادر البدوى الطالبة بمعهد فتيات سمنود، بمنطقة الغربية الأزهرية، على المركز الأول على المكفوفين بمجموع (617) درجة بنسبة 97.94% ، كما حصل الحسن فتحى إبراهيم عبد الرحيم الطالب بمعهد سنورس بمنطقة الفيوم الأزهرية، على المركز الأول على شعبة العلوم الإسلامية بمجموع (620) درجة بنسبة 98.41%.

كما حرص فضيلة الإمام الأكبر على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم فى رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم وتحصيل أعلى الدرجات بين أقرانهم، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار فى حياتهم، حتى يسهموا فى بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

ووجه فضيلة الإمام الشكر والتقدير لكل القائمين على العملية التعليمية والامتحانات، لما بذلوه من جهود للارتقاء بمنظومة التعليم والطالب الأزهرى، مؤكدًا أن الأزهر يرتقى برجاله المخلصين الذين لا يبخلون بتقديم كل الجهد لإعلاء شأنه ونشر رسالته العالمية.