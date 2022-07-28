كشك كتابك.. مشروع يحث على القراءة فى قرى حياة كريمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الحاج، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن نسبة الانتهاء من الأكشاك وصلت لـ 90٪ وأكثر بقرى حياة كريمة.
وأضاف، أن المرحلة الأولى من "كشك كتابك" تضمن 81 كشك، موضحا أن المكان الذى يكون به الكشك لو سمح بالبناء من حوله لعمل أنشطة ثقافية.
وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب أن "كشك كتابك" ضمن مشروعات حياة كريمة فى قرى مصر.
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