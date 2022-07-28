الرئيس يتابع يوميا.. التنمية المحلية تكشف آخر مستجدات «حياة كريمة» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال جاد الكريم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أننا واجهنا أزمات عدة أثناء تنفيذ المبادرة وعلى رأسها أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية المتتالية التى يواجهها العالم، ورغم ذلك حققت المبادرة نجاحا هائلا، ومعدلات التنفيذ تقترب من 60% فى المتوسط.
وقال، إن الجدول الزمنى الذى تم وضعه لتنفيذ المبادرة، كان من المفترض أن ننتهى بنهاية العام المالى الجاري، ولكن تم التأجيل لنهاية العام الميلادي، والفارق بينهما حوالى 6 أشهر فقط.
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