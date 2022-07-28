وزيرة البيئة: مصر تسعى لمضاعفة تمويل العمل المناخى لـ100 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر تسعى لمضاعفة تمويل العمل المناخى والوصول إلى الـ 100 مليار دولار، وكيفية الانتقال العادل للدول النامية بآليات تمويل مبتكرة من أجل الوفاء بالتزاماتها.





وقالت خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، إن الوزارة تستعد لـ قمة المناخ فى شرم الشيخ من خلال التوسع فى الطاقة الخضراء وتوسيع مطار شرم الشيخ. وأوضحت أن هناك بعض الدول قامت بتطبيق فكرة وجود المدن الخضراء ومحميات طبيعية صديقة للبيئة مثل المكسيك، وبالتأكيد جميعها دول متقدمة وليست دولا صاحبة اقتصاد ناشئ. وأشارت إلى أن مصر تسعى لمضاعفة التمويل والوصول إلى الـ100 مليار دولار، وكيفية الانتقال العادل للدول النامية بأليات تمويل مبتكرة، والتعهدات التى تمت لمضاعفة التمويل للتكيف موضوع يهم القارة الأفريقية النامية ولابد من الوفاء بهذه الالتزامات.

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