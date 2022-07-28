التضامن: بدأنا تعديل اللائحة الداخلية فى كفالة الأطفال عبر الأسر البديلة

جدة - نرمين السيد - وأضافت فؤاد، خلال مداخلة لها فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أنه تم تعديل القوانين فى اللائحة الداخلية، وهناك جهود مبذولة من قبل الدولة المصرية لتحسين أحوال الأطفال نفسيا وعمليا لدمجهم فى المجتمع.

وأوضحت، أن منظومة الأسر البديلة تشهد اهتماما واضحا وكبيرا من الحكومة فضًلا عن أننا فى الفترة الأخيرة بحثنا فى قانون الطفل والأسر البديلة، وبالتالى أضفنا تشريعات جديدة.