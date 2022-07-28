التعليم العالى تكشف إمكانية تقديم الطالب فى أكثر من اختبار قدرات بالكليات

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة ببرنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، إنه على الطالب اجتياز اختبارات القدرات للكليات المعلن عنها مهما كان مجموعه، وكل قطاع من الكليات يحتاج متطلبات معينة.
وأضاف، أن الطالب من الممكن أن يقدم فى أكثر من اختبار مثل اختبار كلية الإعلام والتربية الرياضية والموسيقية معًا، لافتًا إلى أنه تقدم حتى اليوم نحو 115 ألف طالب.
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