بسبب الحر.. الزراعة تنصح مزراعى هذه المحاصيل بهذا الأمر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية وخطط الدولة لمواجهتها، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية.





وقال فهيم، خلال مداخلة ببرنامج مساء dmc، الذى يقدمه ال‘لامى رامى رضوان على قناة dmc، إن هناك العديد من المحاصيل التى تتأثر بتغير المناخ خاصة المحاصيل الاستوائية التى أصل تواجدها ليس بمصر، وعلى رأسها المانجو التى تأثرت كثيرًا وشهدت خسارة كبيرة فى الإنتاجية العام الماضى.

وأضاف، أن محصول القمح يتأثر فى حالة الصيف المبكر أى عندما يأتى الصيف فى بداية شهر أبريل فتحدث خسائر جسيمة لتلك المحاصيل.

ونصح رئيس مركز التغيرات المناخية، مزارعى المحاصيل الصيفية المتأخرة أو النيلية مثل البطاطس النيلى أو البصل والثوم والبازلاء والبنجر بعدم الزراعة فى الشهر الحالى والانتظار إلى بعد 20 أغسطس القادم.