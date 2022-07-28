رامي رضوان يعرض جانبا من استعدادات آمال ماهر لحفلها الجمعة المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 12:33 صباحاً - قال الإعلامي رامي رضوان إن شركة تذكرتي أعلنت عن أن 10 أشخاص سيلتقوا بالفنانة آمال ماهر، ويلتقطون معها الصور، وأن ما هو مطلوب منهم يقوموا بتصوير تذكرة الحفلة، ويستخدموا هاشتاج "ملكة الغناء العربي" وسيتم الاختيار بشكل عشوائي.

وعرض رامي رضوان خلال برنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc"، جانبا من كواليس واستعدادات آمال ماهر استعدادا للحفل الذي من المقرر له أن يقام يوم الجمعة المقبل.

وخلال مداخلة لها أمس بالبرنامج، قالت الفنانة آمال ماهر، إن تؤهل نفسها وتستعد نفسيا ومعنويا من أجل حفلتها القادمة، موضحة أنها تشعر وكأنها أول حفلة تقيمها في حياتها، وأنها تشعر بتوتر كبير.

وأضافت: "ي أي حفل قمت به من قبل كنت أشعر بالخوف، ولحظة لقائي بالجمهور لحظة مخيفة، لأنك تحمل مسئولية ثقتهم وحبهم وأمور كثيرة في الحسبان، وترغب في أن تكون على الوجه الأكمل لأن شغف الجمهور له ثمن".

وقالت: "هناك توتر غريب، ومن أول لحظة أرى حب الناس أهدأ لانني أشعر أنهم يحتضنوني، وسيكون هناك حاجات من الألبوم الجديد وسيكون مفاجأة، وهما أغنيتين، مع الأغاني التي يعلمها الناس، وأمور من تراثنا القديم سأغنيها وأتمنى أن يكون حفل يليق بحب الناس واحترامهم".

وتابعت: "متشوقة ومنتظرة لقاء الجمهور أكثر من انتظارهم للقائي".